На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 13 поранено

За 13 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Краматорську і 1 у Дружківці. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 636 людей, у тому числі 44 дитини, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки і 3 автомобіля. У Краматорську 2 людини загинули і 10 поранені, пошкоджено 7 багатоповерхівок і 3 приватні будинки. У Знаменівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено 2 автівки; у Петрівці Другій пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку, господарчу споруду та автівку. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Дружківці загинула людина.





