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За добу захисники України знищили 1410 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1410 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 499 390 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 499 390 (+1 410) осіб
- танків – 12 332 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 285 (+1) од.
- артилерійських систем – 49 341 (+30) од.
- РСЗВ – 2 104 (+1) од.
- засоби ППО – 1 612 (+3) од.
- літаків – 441 (+0) од.
- гелікоптерів – 355 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 521 (+5) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 504 309 (+1 592) од.
- крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 145 478 (+452) од.
- спеціальна техніка – 4 647 (+0) од.
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