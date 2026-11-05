Ситуація на фронті на ранок 5 листопада: протягом доби відбулося 184 бойових зіткнення

Розпочалася 1716-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Протягом минулої доби відбулося 184 бойових зіткнення, а найбільше боїв пройшло на Покровському та Костянтинівському напрямках. Як наголошують у Генштабі, українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту та завдають окупантам відчутних втрат.

Учора авіація противника завдала 89 авіаційних ударів, зокрема скинула 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7045 дронів-камікадзе та здійснили 2449 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Уланове, Юнаківка, Храпівщина, Бачівськ, Писарівка, Хотінь та Мар'їне Сумської області, а також Берилівка Чернігівської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Могриця, Лужки, Мар'їне, Сінне, Іволжанське та Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники двічі атакували в районах Покровки та Бояро-Лежачі.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Стариці, Рибалчиного та Амбарного.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Наші захисники відбили шість атак на Лиманському напрямку в районах Новосергіївки, Ставків, Лимана та Зарічного.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили дві атаки поблизу Никонорівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку минулої доби противник активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано десять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Дружківки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 17 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Чернігівки та Добропілля.

На Олександрівському напрямку загарбники штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку відбито дев'ять атак загарбників неподалік Злагоди, Тернуватого, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2380 осіб. Також знешкоджено один танк, три бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, п'ять засобів протиповітряної оборони, п'ять наземних робототехнічних комплексів, 1163 безпілотні літальні апарати, 375 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.