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  • На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:26, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено

За 4 листопада росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Сергіївці та 2 у Ясногірці. Ще 5 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1568 людей, у тому числі 36 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. Слов’янськ зазнав 4 ударів, зокрема 3 — керованими авіабомбами; поранено 1 людину, зруйновано 1 приватний будинок, пошкоджено ще 16 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та керамічний цех. Краматорськ зазнав 6 ударів, зокрема 5 — FPV-дронами; поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок; у Ясногірці внаслідок 2 ударів керованими авіабомбами загинули 2 людини і 1 поранена. У Сергіївці Андріївської громади загинули 2 людини; загалом громада зазнала 6 ударів керованими авіабомбами, зруйновано 2 житлові будинки, пошкоджено ще 6. Черкаське зазнало удару FPV-дроном. В Очеретиному Олександрівської громади поранено 1 людину, пошкоджено 7 житлових будинків. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено будівлю монастиря.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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