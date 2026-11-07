На Донеччині чоловік убив сусіда понад 28 ударами викруткою та намагався приховати злочин

У селищі Софіївка поблизу Краматорська 59-річний чоловік жорстоко вбив свого сусіда, з яким тривалий час конфліктував. Після нападу він намагався приховати злочин, однак його затримали правоохоронці.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. За даними Донецької обласної прокуратури, трагедія сталася 31 липня 2026 року близько 20:00. Між сусідами виникла чергова сварка. 59-річний чоловік, який перебував напідпитку, вирішив розправитися з опонентом.

Він дістав із кишені викрутку та почав бити нею потерпілого по тулубу й руках. Коли чоловік упав на землю, нападник продовжив завдавати йому ударів. Загалом він завдав сусідові понад 28 ударів викруткою.

«Вважаючи, що сусід помер, обвинувачений вирішив приховати сліди злочину», — повідомили в прокуратурі.

Для цього чоловік узяв у гаражі сокиру та відрубав потерпілому нижні кінцівки. Після цього він відтягнув частини тіла й планував закопати їх у гної. Однак завершити задумане не зміг: крики почув родич, який викликав правоохоронців.

Поліцейські затримали підозрюваного. Наразі він перебуває під вартою та очікує на судовий розгляд.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування проводили слідчі ГУНП у Донецькій області.