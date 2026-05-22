«Шахтар» в останньому матчі чемпіонату програв «Колосу», - ФОТО, ВІДЕО
ФОТО: ФК «Шахтар»
У 30-му турі УПЛ «Шахтар» приймав «Колос» у Львові.
На заключний матч сезону Арда Туран виставив такий склад: у воротах цього разу грав Фесюн, захисну лінію склали Грам, Назарина, Бондар й Азаров, у середині поля вийшли Очеретько, Марлон Гомес та Ізакі, атакувальне тріо – Проспер, Невертон і Мейрелліш.
На останній матч сезону «гірники» вийшли у футболках із важливим закликом звільнити 2 000 захисників Маріуполя, які 4 роки перебувають у полоні: «FREE MARIUPOL DEFENDERS». Пам’ятаємо та боремося за кожного полоненого Героя!
Перший символічний удар у матчі виконав старший лейтенант Дмитро Гавриков (позивний Гаврик), офіцер 15-го мобільного прикордонного загону, представник ультрас «Шахтаря» та колективу «Сєвєр 8». У 2020 році Дмитро став на захист України, долучившись до Сил оборони. Воїн виконував бойові завдання і брав участь у бойових діях у Авдіївці, Марʼїнці та на Сіверському напрямку.
Шанси для обох команд
Суперники активно розпочали зустріч і одразу обмінялися гострими моментами: Невертон з лівого флангу штрафного крутив у дальній кут, але голкіпер перевів мʼяч у штангу, у відповідь Ррапай з лінії карного майданчика пробив над хрестовиною. Ще одну нагоду на перших хвилинах мав Азаров – поруч зі стійкою.
Завершення карʼєри Степаненка й перервана безпрограшна серіяНа початку другої половини гри гостям відкрили рахунок: спершу Фесюн парирував небезпечний удар Хрипчука, але на 49-й хвилині навіс того ж Хрипчука головою замкнув Тахірі та вразив правий верхній кут. Слідом шанс мав Кане – голкіпер «гірників» відбив.
У середині тайму відбулася зворушлива подія: Тарас Степаненко під оплески обох команд й уболівальників залишив поле. Це був останній поєдинок у блискучій ігровій карʼєрі 36-річного півзахисника. Він став легендою «Шахтаря», провівши за команду 15 сезонів та здобувши 25 трофеїв. Головний тренер «оранжево-чорних» Арда Туран вручив Степаненку символічну футболку із числом 439 – кількість зіграних за донецький клуб матчів.
Поєдинок тривав, і у складі господарів відбулися заміни. Серед інших на поле вийшов болівійський захисник Дієго Арройо, для якого це був перший офіційний матч у сезоні. Самі донеччани мали кілька нагод, аби відігратися. Криськів класно упіймав мʼяч з льоту й пробив з лінії штрафного – Пахолюк був на місці. Слідом Бондаренко замикав головою подачу з лівого флангу – теж до рук воротарю.
«Шахтар» у підсумковій таблиці УПЛ має 22 перемоги, 6 нічиїх, 2 поразки та 72 очки. Різниця мʼячів: 71–21 (+50). Це був заключний матч сезону-2025/26.
«Шахтар» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 0:1 (0:0)
Львів, «Україна», 1 245 глядачів
Гол: 0:1 Тахірі (49)
«Шахтар»: Фесюн, Грам, Назарина (Арройо, 70), Бондар (к) (Вінісіус Тобіас, 59), Азаров, Очеретько (Бондаренко, 75), Марлон Гомес (Криськів, 46), Ізакі, Невертон (Швед, 59), Проспер, Мейрелліш