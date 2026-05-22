Рус
  • Головна
  • «Шахтар» в останньому матчі чемпіонату програв «Колосу», - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:54, 22 травня
Надійне джерело

«Шахтар» в останньому матчі чемпіонату програв «Колосу», - ФОТО, ВІДЕО

Читать на русском
ФОТО: ФК «Шахтар»

ФОТО: ФК «Шахтар»

У 30-му турі УПЛ «Шахтар» приймав «Колос» у Львові.

На заключний матч сезону Арда Туран виставив такий склад: у воротах цього разу грав Фесюн, захисну лінію склали Грам, Назарина, Бондар й Азаров, у середині поля вийшли Очеретько, Марлон Гомес та Ізакі, атакувальне тріо – Проспер, Невертон і Мейрелліш.

«Шахтар» в останньому матчі чемпіонату програв «Колосу», - ФОТО, ВІДЕО , фото-1

На останній матч сезону «гірники» вийшли у футболках із важливим закликом звільнити 2 000 захисників Маріуполя, які 4 роки перебувають у полоні: «FREE MARIUPOL DEFENDERS». Пам’ятаємо та боремося за кожного полоненого Героя!

Перший символічний удар у матчі виконав старший лейтенант Дмитро Гавриков (позивний Гаврик), офіцер 15-го мобільного прикордонного загону, представник ультрас «Шахтаря» та колективу «Сєвєр 8». У 2020 році Дмитро став на захист України, долучившись до Сил оборони. Воїн виконував бойові завдання і брав участь у бойових діях у Авдіївці, Марʼїнці та на Сіверському напрямку.

Шанси для обох команд


Суперники активно розпочали зустріч і одразу обмінялися гострими моментами: Невертон з лівого флангу штрафного крутив у дальній кут, але голкіпер перевів мʼяч у штангу, у відповідь  Ррапай з лінії карного майданчика пробив над хрестовиною. Ще одну нагоду на перших хвилинах мав Азаров – поруч зі стійкою.
У середині тайму свій найкращий шанс створили ковалівці, коли Тахірі з середини штрафного головою пробив у поперечину. Наприкінці тайму додали вже «оранжево-чорні», однак небезпечні простріли та навіси Невертона, Азарова й Назарини не знайшли завершального удару. 

Завершення карʼєри Степаненка й перервана безпрограшна серія

На початку другої половини гри гостям відкрили рахунок: спершу Фесюн парирував небезпечний удар Хрипчука, але на 49-й хвилині навіс того ж Хрипчука головою замкнув Тахірі та вразив правий верхній кут. Слідом шанс мав Кане – голкіпер «гірників» відбив.
«Шахтар» в останньому матчі чемпіонату програв «Колосу», - ФОТО, ВІДЕО , фото-2


У середині тайму відбулася зворушлива подія: Тарас Степаненко під оплески обох команд й уболівальників залишив поле. Це був останній поєдинок у блискучій ігровій карʼєрі 36-річного півзахисника. Він став легендою «Шахтаря», провівши за команду 15 сезонів та здобувши 25 трофеїв. Головний тренер «оранжево-чорних» Арда Туран вручив Степаненку символічну футболку із числом 439 – кількість зіграних за донецький клуб матчів.
«Шахтар» в останньому матчі чемпіонату програв «Колосу», - ФОТО, ВІДЕО , фото-3


Поєдинок тривав, і у складі господарів відбулися заміни. Серед інших на поле вийшов болівійський захисник Дієго Арройо, для якого це був перший офіційний матч у сезоні. Самі донеччани мали кілька нагод, аби відігратися. Криськів класно упіймав мʼяч з льоту й пробив з лінії штрафного – Пахолюк був на місці. Слідом Бондаренко замикав головою подачу з лівого флангу – теж до рук воротарю.
«Шахтар» в останньому матчі чемпіонату програв «Колосу», - ФОТО, ВІДЕО , фото-4
Проспер з радіуса спрямував мʼяч трохи вище воріт, а після удару Мейрелліша м’яч пройшов поруч з лівою стійкою. Попри всі старання забити не вдалося. Фінальний свисток арбітра зафіксував результат 0:1, «оранжево-чорні» поступилися «Колосу». 
«Шахтар» в останньому матчі чемпіонату програв «Колосу», - ФОТО, ВІДЕО , фото-5


«Шахтар» у підсумковій таблиці УПЛ має 22 перемоги, 6 нічиїх, 2 поразки та 72 очки. Різниця мʼячів: 71–21 (+50). Це був заключний матч сезону-2025/26. 

«Шахтар» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 0:1 (0:0)

Львів, «Україна», 1 245 глядачів

Гол: 0:1 Тахірі (49)

«Шахтар»: Фесюн, Грам, Назарина (Арройо, 70), Бондар (к) (Вінісіус Тобіас, 59), Азаров, Очеретько (Бондаренко, 75), Марлон Гомес (Криськів, 46), Ізакі, Невертон (Швед, 59), Проспер, Мейрелліш
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Шахтар #Колос #УПЛ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту