«Шахтар» в останньому матчі чемпіонату програв «Колосу», - ФОТО, ВІДЕО

У 30-му турі УПЛ «Шахтар» приймав «Колос» у Львові.

На заключний матч сезону Арда Туран виставив такий склад: у воротах цього разу грав Фесюн, захисну лінію склали Грам, Назарина, Бондар й Азаров, у середині поля вийшли Очеретько, Марлон Гомес та Ізакі, атакувальне тріо – Проспер, Невертон і Мейрелліш.

На останній матч сезону «гірники» вийшли у футболках із важливим закликом звільнити 2 000 захисників Маріуполя, які 4 роки перебувають у полоні: «FREE MARIUPOL DEFENDERS». Пам’ятаємо та боремося за кожного полоненого Героя!

Перший символічний удар у матчі виконав старший лейтенант Дмитро Гавриков (позивний Гаврик), офіцер 15-го мобільного прикордонного загону, представник ультрас «Шахтаря» та колективу «Сєвєр 8». У 2020 році Дмитро став на захист України, долучившись до Сил оборони. Воїн виконував бойові завдання і брав участь у бойових діях у Авдіївці, Марʼїнці та на Сіверському напрямку.

Шанси для обох команд

Суперники активно розпочали зустріч і одразу обмінялися гострими моментами: Невертон з лівого флангу штрафного крутив у дальній кут, але голкіпер перевів мʼяч у штангу, у відповідь Ррапай з лінії карного майданчика пробив над хрестовиною. Ще одну нагоду на перших хвилинах мав Азаров – поруч зі стійкою. У середині тайму свій найкращий шанс створили ковалівці, коли Тахірі з середини штрафного головою пробив у поперечину. Наприкінці тайму додали вже «оранжево-чорні», однак небезпечні простріли та навіси Невертона, Азарова й Назарини не знайшли завершального удару. Завершення карʼєри Степаненка й перервана безпрограшна серія На початку другої половини гри гостям відкрили рахунок: спершу Фесюн парирував небезпечний удар Хрипчука, але на 49-й хвилині навіс того ж Хрипчука головою замкнув Тахірі та вразив правий верхній кут. Слідом шанс мав Кане – голкіпер «гірників» відбив. На початку другої половини гри гостям відкрили рахунок: спершу Фесюн парирував небезпечний удар Хрипчука, але на 49-й хвилині навіс того ж Хрипчука головою замкнув Тахірі та вразив правий верхній кут. Слідом шанс мав Кане – голкіпер «гірників» відбив.





У середині тайму відбулася зворушлива подія: Тарас Степаненко під оплески обох команд й уболівальників залишив поле. Це був останній поєдинок у блискучій ігровій карʼєрі 36-річного півзахисника. Він став легендою «Шахтаря», провівши за команду 15 сезонів та здобувши 25 трофеїв. Головний тренер «оранжево-чорних» Арда Туран вручив Степаненку символічну футболку із числом 439 – кількість зіграних за донецький клуб матчів.





Поєдинок тривав, і у складі господарів відбулися заміни. Серед інших на поле вийшов болівійський захисник Дієго Арройо, для якого це був перший офіційний матч у сезоні. Самі донеччани мали кілька нагод, аби відігратися. Криськів класно упіймав мʼяч з льоту й пробив з лінії штрафного – Пахолюк був на місці. Слідом Бондаренко замикав головою подачу з лівого флангу – теж до рук воротарю.

Проспер з радіуса спрямував мʼяч трохи вище воріт, а після удару Мейрелліша м’яч пройшов поруч з лівою стійкою. Попри всі старання забити не вдалося. Фінальний свисток арбітра зафіксував результат 0:1, «оранжево-чорні» поступилися «Колосу».





«Шахтар» у підсумковій таблиці УПЛ має 22 перемоги, 6 нічиїх, 2 поразки та 72 очки. Різниця мʼячів: 71–21 (+50). Це був заключний матч сезону-2025/26.



«Шахтар» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 0:1 (0:0)



Львів, «Україна», 1 245 глядачів



Гол: 0:1 Тахірі (49)



«Шахтар»: Фесюн, Грам, Назарина (Арройо, 70), Бондар (к) (Вінісіус Тобіас, 59), Азаров, Очеретько (Бондаренко, 75), Марлон Гомес (Криськів, 46), Ізакі, Невертон (Швед, 59), Проспер, Мейрелліш