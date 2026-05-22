«Горить» логістика. Як дрони ЗСУ беруть під контроль коридор Мелітополь – Крим

Географія «палаючих трас»

Якщо раніше основною загрозою вважалися удари по трасі в районі Токмака, то тепер під прицілом опинилися всі артерії, що живлять мелітопольський гарнізон:

Східний вектор (Бердянськ — Маріуполь): Траса, якою йде основний потік техніки з РФ, перетворилася на кладовище металобрухту. У районі Приазовського та Мангуша все частіше фіксують «прильоти» по паливозаправниках. Окупанти перекривають рух, намагаючись відтягнути димлячі остови фур, поки їх не зняли на відео цивільні.

Північний щит (Токмак — Василівка): Тут ситуація найгостріша. Під Токмаком українські дрони працюють у режимі «вільного полювання». Місцеві мешканці повідомляють, що БпЛА буквально «сидять у засідках» у лісопосадках та кущах, атакуючи будь-яку військову ціль, яка з'являється на горизонті.

Південний коридор (Крим — Чонгар): Траса через Новоолексіївку регулярно закривається. Через дедалі частіші удари по газовозах і бензовозах рух пускають в об'їзд через глухі села, де важка техніка стає ще легшою мішенню.

MiddleStrike: Технологія, що змінила правила гри

За даними РІА Південь, причина цього колапсу, зокрема, завдяки появі на озброєнні ЗСУ дронів класу MiddleStrike. Це не просто «камікадзе», а інтелектуальні системи, що працюють на глибині до 120–160 км. Що робить їх такими небезпечними для окупантів:

Зв'язок через Starlink: Термінали дозволяють операторам керувати дроном на величезних відстанях, не втрачаючи картинку навіть при роботі ворожого РЕБ.

Дрони-матки: Великі безпілотники виносять у глибокий тил дрібні FPV-дрони, які «розсипаються» над трасами і починають полювання.

Штучний інтелект: Нові моделі здатні самостійно розпізнавати цілі за силуетом — бензовоз, вантажівка з БК або вузол зв'язку — і атакувати їх навіть при втраті зв'язку з оператором.

Прогнози експерта

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко у своїй статті для «Обозревателя» зазначає: мова йде не про поодинокі удари, а про можливий початок системного тиску на всю логістику російської армії на півдні України.

— Справа в тому, що російському УВ "Дніпро", чисельністю трохи більше 130 тисяч особового складу, доводиться відповідати за зону, до якої входить лівобережна частина Херсонської області та частина Запорізької загальною площею понад 34 тис. квадратних кілометрів. На сьогоднішній день це найбільша площа контролю, розподілена на настільки незначну для такого утримання групу військ!

Загалом, основна маса УВ "Дніпро" зосереджена вздовж лівого берега Дніпра і переважно розтягнута вздовж узбережжя. У Запорізькій області основна зона зосередження – ЛБЗ і район ЗАЕС. Решта тимчасово окупованого півдня, грубо кажучи — перекотиполе. З логістикою також усе досить сумно для РВВ у цій зоні відповідальності.

По-перше — вона обмежена. Основна траса на Олешки – М-17, на Голу Пристань – Р-57, район Каховки – Р-47 і М-14 вздовж лівого берега Дніпра.

По-друге, всі ці артерії за дальністю ймовірного оперування українських дронів повністю потрапляють у зону ризиків.

Зокрема:

М-17 – від Олешок до Вірменська (Крим) глибина 90 км;

Р-57 – від Голої Пристані до Скадовська глибина 60 км;

Р-47 – від Каховки до Новоолексіївки глибина 110 км, а до Генічеська 120 км;

М-14 – загалом знаходиться від лівого берега Дніпра на глибині від 9 км до 70 км до Мелітополя.

Тобто, у разі масштабування застосування саме такої тактики впливу на логістику противника цілком реалістичною є втрата контролю над півднем України вкрай обмеженої у можливостях групи військ. Примітно і те, що приклад Херсонської та Запорізької областей я навів виключно для наочності, тоді як подібна тактика має свою специфіку реалізації для кожної окремо взятої тимчасово окупованої території України.

Питання тільки в термінах масштабування цих можливостей і розширення контролю малого неба на глибині 15-30 кілометрів від ЛБЗ на глибину до 120 км. Обвалення логістики на таких глибинах призведе до обвалення оборони противника як на ТОТ, так і в майбутньому втрати контролю навіть над малим небом самої РФ, переконаний експерт.