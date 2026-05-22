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  • «Шахтар» офіційно оголосив про трансфер лідера «Кривбасу» Глейкера Мендоси
Ольга Романова
редактор
17:59, 22 травня
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«Шахтар» офіційно оголосив про трансфер лідера «Кривбасу» Глейкера Мендоси

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«Шахтар» офіційно оголосив про трансфер лідера «Кривбасу» Глейкера Мендоси

Донецький «Шахтар» оголосив про підписання венесуельського півзахисника Глейкера Мендосу.

Футболіст перейшов із «Кривбасу», а контракт із «гірниками» розрахований до 30 червня 2031 року, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Глейкер Мендоса є вихованцем венесуельського клубу Ангостура із міста Сьюдад-Болівар. За основну команду він дебютував у 2023 році, провівши 26 матчів, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

У 2024 році хавбек на правах оренди виступав за Депортіво Тачира, у складі якого зіграв 30 матчів, забив чотири м’ячі та віддав чотири асисти. Разом із командою він став чемпіоном Венесуели.

До Кривбас футболіст приєднався у лютому 2025 року. За півтора сезону він провів 33 матчі, у яких записав на свій рахунок 12 голів та 12 результативних передач.

Також Мендоса виступає за національну збірну Венесуели. Дебют за збірну відбувся 18 січня 2025 року, а загалом півзахисник уже провів сім поєдинків у її складі.

24-річний футболіст народився у місті Санта-Барбара-дель-Сулія, його зріст — 185 сантиметрів. Основне амплуа — атакувальний півзахисник.

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#Шахтар #Кривбас #УПЛ #Мендоза
Ольга Романова
редактор
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