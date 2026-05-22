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Ольга Романова
редактор
13:25, 22 травня

Окупанти перекрили трасу Донецьк - Ясинувата - Горлівка через загрозу атак дронів

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Окупанти перекрили трасу Донецьк - Ясинувата - Горлівка через загрозу атак дронів

На тимчасово окупованій території Донеччини перекрили ділянку траси Донецьк - Ясинувата - Горлівка через загрозу атак безпілотників.

Про це повідомили у так званому «Штабі оборони ДНР».

Згідно із заявою окупаційної адміністрації, рух на вказаній ділянці дороги закрито «до особливого розпорядження» через небезпеку ударів БпЛА.

Інших подробиць щодо тривалості обмежень або можливих наслідків атак окупаційна влада наразі не оприлюднила. 

Траса Донецьк - Ясинувата -Горлівка є однією з ключових транспортних артерій на окупованій частині Донеччини та активно використовується як для цивільного сполучення, так і для військової логістики російських сил.

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#Донеччина #ТОТ #Донецьк #Ясинувата #Горлівка #траса #перекриття #дрони
Ольга Романова
редактор
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