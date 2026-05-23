09:04, 23 травня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 950 російських окупантів та гелікоптер
За минулу добу Сили оборони ліквідували 950 російських солдатів.
Знищили 5 ворожих танків і 1 819 БПЛА оперативно–тактичного рівня. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 354 810 (+950) осіб
- танків – 11 949 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 599 (+5) од.
- артилерійських систем – 42 579 (+68) од.
- РСЗВ – 1 799 (+1) од.
- засоби ППО – 1 394 (+4) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 444 (+4) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 306 478 (+1 819) од.
- крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 98 406 (+201) од.
- спеціальна техніка – 4 212 (+5) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено
Оголошення
11:59, 11 червня
11:58, 13 червня
10:35, 16 червня
11:58, 13 червня