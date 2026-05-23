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За добу захисники України знищили 950 російських окупантів та гелікоптер

За минулу добу Сили оборони ліквідували 950 російських солдатів. Знищили 5 ворожих танків і 1 819 БПЛА оперативно–тактичного рівня. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 354 810 (+950) осіб

танків – 11 949 (+5) од.

бойових броньованих машин – 24 599 (+5) од.

артилерійських систем – 42 579 (+68) од.

РСЗВ – 1 799 (+1) од.

засоби ППО – 1 394 (+4) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 444 (+4) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 306 478 (+1 819) од.

крилаті ракети – 4 632 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 98 406 (+201) од.

спеціальна техніка – 4 212 (+5) од.

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Ольга Романова редактор