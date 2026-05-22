14:27, 22 травня
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Смертельна аварія в окупованій Горлівці: загинули чоловік і дружина
В тимчасово окупованій Горлівці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло подружжя, яке пересувалося на електровелосипеді.
Як повідомляється, аварія сталася напередодні на вулиці Бакуліна. У ДТП потрапили автомобіль Geely MK та електровелосипед, на якому їхали чоловік і жінка.
57-річна пасажирка електровелосипеда від отриманих травм загинула на місці події.
Її чоловіка, який керував двоколісним транспортом, госпіталізували до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося — чоловік помер у лікарні.
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