Смертельна аварія в окупованій Горлівці: загинули чоловік і дружина

В тимчасово окупованій Горлівці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло подружжя, яке пересувалося на електровелосипеді.

Як повідомляється, аварія сталася напередодні на вулиці Бакуліна. У ДТП потрапили автомобіль Geely MK та електровелосипед, на якому їхали чоловік і жінка.

57-річна пасажирка електровелосипеда від отриманих травм загинула на місці події.

Її чоловіка, який керував двоколісним транспортом, госпіталізували до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося — чоловік помер у лікарні.