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  • На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей поранено
Ольга Романова
редактор
10:26, 23 травня
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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей поранено

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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей поранено

За 22 травня росіяни поранили 7 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 337 людей, у тому числі 32 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку та технічні приміщення, в Оріхуватці зруйновано 2 будинки, у Райгородку пошкоджено приватний будинок. У Краматорську поранено 4 людини, ще 2 — у Малотаранівці. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю та 2 автівки. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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