За добу захисники України знищили 1020 російських окупантів

Упродовж доби війська РФ втратили 1020 солдатів.

Знищено 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 14 НРК, 302 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки. Про це розповіли у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб

танків – 11 953 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 608 (+5) од.

артилерійських систем – 42 687 (+47) од.

РСЗВ – 1 802 (+2) од.

засоби ППО – 1 396 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 465 (+14) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924) од.

крилаті ракети – 4 687 (+55) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 99 000 (+302) од.

спеціальна техніка – 4 218 (+2) од.