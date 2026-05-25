10:27, 25 травня
На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 14 поранено
За 24 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення.
Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 132 людини, у тому числі 27 дітей, про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Маяках Святогірської громади поранено людину. У Миколаївці пошкоджено 10 приватних будинків, 4 багатоповерхівки та адмінбудівлю. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку і нежитлове приміщення; у Високопіллі пошкоджено авто. У Дружківці 1 людина загинула і 13 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки і приватний будинок.
Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
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