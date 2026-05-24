На Донеччині за добу окупанти 21 раз обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще шестеро поранено

За 23 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську та Костянтинівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 131 людину, у тому числі 27 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці 1 багатоповерхівка зруйнована і 4 пошкоджені. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку і 4 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено приватний будинок та інфраструктуру. У Черкаському знищено 4 приватні будинки і автівку, пошкоджено 33 приватні будинки та 6 автомобілів. У Дружківці поранено 3 людини. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено приватний будинок.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.





