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  • На Донеччині за добу окупанти 21 раз обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще шестеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:16, 24 травня
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На Донеччині за добу окупанти 21 раз обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще шестеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 21 раз обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще шестеро поранено

За 23 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську та Костянтинівці.  Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 131 людину, у тому числі 27 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці 1 багатоповерхівка зруйнована і 4 пошкоджені. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку і 4 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено приватний будинок та інфраструктуру. У Черкаському знищено 4 приватні будинки і автівку, пошкоджено 33 приватні будинки та 6 автомобілів. У Дружківці поранено 3 людини. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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