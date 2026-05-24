10:56, 24 травня
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Російський дрон атакував пожежну частину на Донеччині: пошкоджено техніку і будівлю, - ФОТО
У селищі Олександрівка внаслідок російської дронової атаки пошкоджено пожежно-рятувальну частину.
Обстріл стався ввечері 23 травня. Під удар потрапила будівля рятувального підрозділу, а також дві одиниці пожежно-рятувальної техніки, повідомляє ДСНС Донеччини.
Крім пошкоджень, через атаку виникла пожежа покрівлі будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
«Особовий склад не постраждав», — повідомили у службі порятунку.
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