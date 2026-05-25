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Ольга Романова
редактор
10:57, 25 травня
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Росіяни вдарили авіабомбою по багатоповерхівці у Дружківці: одна людина загинула, п’ятеро поранено

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Росіяни вдарили авіабомбою по багатоповерхівці у Дружківці: одна людина загинула, п’ятеро поранено

Увечері 24 травня російські війська завдали авіаудару по Дружківці на Донеччині.

Внаслідок влучання авіабомби у багатоквартирний будинок загинула 70-річна жінка, ще п’ятеро цивільних дістали поранення, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

О 18:26 окупанти скинули на місто авіабомбу «ФАБ-250» із модулем планерування та корекції. Боєприпас поцілив у житлову багатоповерхівку.

Росіяни вдарили авіабомбою по багатоповерхівці у Дружківці: одна людина загинула, п’ятеро поранено, фото-1

Наразі відомо, що загинула 70-річна пенсіонерка. Поранення та мінно-вибухові травми отримали чоловік і чотири жінки віком 40, 44, 45, 69 та 73 роки.

«Остаточні наслідки авіаудару встановлюються», — повідомили правоохоронці.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Дружківка #загибла
Ольга Романова
редактор
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