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За добу захисники України знищили 1110 російських окупантів

За минулу добу втрати РФ склали 1110 солдатів. Знищено 4 броньовики та понад 60 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 355 920 (+1 110) осіб

танків – 11 950 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 603 (+4) од.

артилерійських систем – 42 640 (+61) од.

РСЗВ – 1 800 (+1) од.

засоби ППО – 1 396 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 308 321 (+1 843) од.

крилаті ракети – 4 632 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 98 698 (+292) од.спеціальна техніка – 4 216 (+4) од.

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Ольга Романова редактор