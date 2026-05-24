09:02, 24 травня
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За добу захисники України знищили 1110 російських окупантів
За минулу добу втрати РФ склали 1110 солдатів.
Знищено 4 броньовики та понад 60 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 355 920 (+1 110) осіб
- танків – 11 950 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 603 (+4) од.
- артилерійських систем – 42 640 (+61) од.
- РСЗВ – 1 800 (+1) од.
- засоби ППО – 1 396 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 308 321 (+1 843) од.
- крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 98 698 (+292) од.спеціальна техніка – 4 216 (+4) од.
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