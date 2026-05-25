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Ольга Романова
редактор
20:40, 25 травня
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Не долетів: в Донецьку впав російський «Орешник», - ФОТО, ВІДЕО

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Не долетів: в Донецьку впав російський «Орешник», - ФОТО, ВІДЕО

Під час масованої атаки у ніч на 24 травня Росія могла застосувати одразу дві балістичні ракети середньої дальності комплексу «Орешник» («Кедр»).

Перший запуск ракети був невдалим — боєприпас, ймовірно, впав у передмісті тимчасово окупованого Донецька, про це повідомив моніторинговий канал «ЄРадар».

Інформацію підтвердила осінт-спільнота Кіберборошно, яка проаналізувала відео з вебкамери, що зафіксувала момент розкриття бойових блоків ракети.

Не долетів: в Донецьку впав російський «Орешник», - ФОТО, ВІДЕО , фото-1

«Дослідники дійшли висновку, що на кадрах видно недобудований ТРЦ Rose Park у Донецьку», — йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, камера була спрямована у бік півночі та північного заходу — у напрямку Авдіївки, Краматорська, Слов’янська, Ізюма, Вовчанська та Бєлгорода. Водночас точно встановити місце влучання наразі неможливо.

Перше влучання відбулося близько 01:00 ночі, приблизно на 15–20 хвилин раніше за удар по Білій Церкві на Київщині. 

За інформацією військового журналіста Армія TV Сергія Місюри, 6 суббоєприпасів влучили по гаражному кооперативу та прилеглій території, знищивши, за словами місцевих жителів, 8 гаражів. Ще 6 суббоєприпасів впали на території закинутого заводу поруч. Решту місць влучань знайти не вдалося.

За його словами, один із суббоєприпасів влучив обабіч дороги, утворивши вирву розміром приблизно 2 метри в діаметрі та 60 сантиметрів завглибшки. Навіть з урахуванням добре ущільненого ґрунту на місці влучання, це свідчить про досить скромні можливості бойової частини.

«Орєшнік» – це балістична ракета середньої дальності класу «земля – земля». Її можна запускати як із ядерним зарядом, так і в без'ядерному варіанті.  Що стосується швидкості, то на фінальному відрізку вона становить 13,5 тисяч км/год.  За наявною інформацією, одна ракета може нести до шести бойових блоків, кожен із яких містить ще по шість касетних елементів — загалом до 36 одиниць ураження.

За даними Служба зовнішньої розвідки України, станом на кінець січня 2026 року Росія мала на озброєнні лише 3–4 ракети комплексу «Орешник».

Також повідомлялося, що у 2026 році РФ планувала розпочати серійне виробництво цих ракет та виготовляти щонайменше п’ять одиниць щороку. Наразі невідомо, чи вплинули останні удари по російських підприємствах на ці плани.

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#Донецьк #Орешник #падіння
Ольга Романова
редактор
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