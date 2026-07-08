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Ольга Романова
редактор
10:26, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти: шестеро людей поранено

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На Донеччині за добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти: шестеро людей поранено

За 7 липня росіяни поранили 6 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 350 людей, у тому числі 94 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку, крамницю, їдальню і 2 автівки; у Билбасівці пошкоджено 6 приватних будинків, господарчу споруду та автівку. У Краматорську пошкоджено приватний будинок, у Біленькому — 2 приватні будинки, у Ясногірці — господарчу споруду; у Красноторці поранено 4 людини. В Михайлівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок і автомобіль; в Очеретиному пошкоджено сільгосппідприємство. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці пошкоджено 2 автівки, у Кіндратівці поранено людину.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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