На Донеччині українські морпіхи та десантники звільнили селище Новохатське, - ВІДЕО

Сьогодні, 8 липня, 37-ма бригада морської піхоти та 79-та Таврійська десантно-штурмова бригада звільнили селище Новохатське в Донецькій області.

Про це повідомили морпіхи на своїх сторінках у соцмережах. У бригаді заявили, що повністю очистили населений пункт від російських окупантів.

«Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив», — повідомили в пості.

Новохатське розташоване між річками Вовча та Мокрі Яли на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Село Новохатське розташоване за 34 км від селища Велика Новосілка і проходить автошляхом місцевого значення.

З 2025 року село було тимчасово окуповано російськими загарбниками. За даними перепису 2001 року населення села становило 244 особи, з них 86,07 % зазначили рідною мову українську та 11,48 % — російську.