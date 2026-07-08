Трамп – Зеленському: Ми дамо вам ліцензії робити Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Трамп це повідомив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Анкарі на полях саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда"

Президент США не уточнив, чи йдеться про комплекси в цілому, чи про ракети до них.

«Одна з речей, про яку ми з ним говорили. Одна пташка мені нашептала про факт, що ми дамо їм право робити Patriot. Ми покажемо їм, що робити – це дуже складно, насправді. Але ви вмієте робити складне швидко.", – зазначив він.

У червні Володимир Зеленський заявив, що раніше США ставилися стримано до ідеї дати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Але зараз ситуація змінилася.

За словами Зеленського, наразі власні потужності США дозволяють випускати не більше 700 ракет на рік. Частину виробництва американці вже локалізували в Європі, передавши відповідні ліцензії Німеччині. Україна скористалася цим і уклала з німецькою стороною масштабний контракт на виробництво 600 ракет. Водночас Зеленський зауважив, що виконання цього замовлення — тривалий процес, тому Україна прагне розгорнути власне виробництво.

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