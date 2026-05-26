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За добу захисники України знищили 1010 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1010 солдатів. Знищено танк, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 РСЗВ та систему ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 357 950 (+1 010) осіб

танків – 11 954 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 615 (+7) од.

артилерійських систем – 42 751 (+64) од.

РСЗВ – 1 804 (+2) од.

засоби ППО – 1 397 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 475 (+10) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790) од.

крилаті ракети – 4 687 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 99 374 (+374) од.

спеціальна техніка – 4 221 (+3) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор