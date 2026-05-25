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Ольга Романова
редактор
14:34, 25 травня
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Росіяни вдарили по Краматорську та Ясногірці: двоє загиблих і троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО

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Росіяни вдарили по Краматорську та Ясногірці: двоє загиблих і троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО

Уранці 25 травня російські війська завдали удару по Краматорську та селищу Ясногірка на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних, ще троє жінок дістали поранення.

За даними слідства, атака сталася близько 10:22. Внаслідок влучання засобів ураження загинули 64-річний чоловік та 38-річна жінка, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Росіяни вдарили по Краматорську та Ясногірці: двоє загиблих і троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО, фото-1

Крім того, постраждали троє мешканок міста віком 46, 54 та 56 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та забійні рани. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

Росіяни вдарили по Краматорську та Ясногірці: двоє загиблих і троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО, фото-2

«Остаточні наслідки ворожої атаки та тип озброєння встановлюються», — повідомили у прокуратурі.

Росіяни вдарили по Краматорську та Ясногірці: двоє загиблих і троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО, фото-3

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Росіяни вдарили по Краматорську та Ясногірці: двоє загиблих і троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО, фото-4

Як повідомляє ДСНС Донеччини пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, горіли зруйновані будівельні конструкції складського приміщення.

Вогнеборці ДСНС ліквідували загоряння, а також вивільнили людей із заблокованих квартир двох багатоквартирних будинків.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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