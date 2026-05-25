Росіяни вдарили по Краматорську та Ясногірці: двоє загиблих і троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО

Уранці 25 травня російські війська завдали удару по Краматорську та селищу Ясногірка на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних, ще троє жінок дістали поранення.

За даними слідства, атака сталася близько 10:22. Внаслідок влучання засобів ураження загинули 64-річний чоловік та 38-річна жінка, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Крім того, постраждали троє мешканок міста віком 46, 54 та 56 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та забійні рани. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

«Остаточні наслідки ворожої атаки та тип озброєння встановлюються», — повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє ДСНС Донеччини пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, горіли зруйновані будівельні конструкції складського приміщення.



Вогнеборці ДСНС ліквідували загоряння, а також вивільнили людей із заблокованих квартир двох багатоквартирних будинків.





