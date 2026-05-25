Приховала російського штурмовика та «злила» позиції ЗСУ: на Донеччині викрили пособницю окупантів

Правоохоронці повідомили про підозру 59-річній жительці Лиману, яка, за даними слідства, допомогла російському диверсанту та передала йому інформацію про розташування українських військових.

На початку лютого 2026 року російський військовослужбовець із позивним «Шаман» проник до житлового сектору Лиману та переховувався у приватному будинку. Там на нього натрапила місцева мешканка, яка прийшла до оселі свого сина погодувати собак, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За версією слідства, жінка, усвідомлюючи, що спілкується з представником армії РФ, добровільно повідомила йому про тимчасове місце дислокації операторів БпЛА ЗСУ на її вулиці. Вона вказала напрямок та приблизну відстань до позицій українських військових.

Отримані дані диверсант одразу передав по рації своєму командуванню. Крім того, під час розмови жінка розповіла про власні навички стрільби зі снайперської зброї, які нібито отримала під час проживання з колишнім чоловіком на території Росії.

«Замість того, щоб негайно повідомити ЗСУ про місцезнаходження ворога, містянка допомогла окупантам визначити ціль для подальшого вогневого ураження», — зазначають у прокуратурі.

Через кілька днів українські військові під час контрнаступальних дій зачистили район та ліквідували російського розвідника. У його телефоні правоохоронці виявили запис розмови з жінкою.

У травні 2026 року підозрювану затримали в одному із селищ Харківської області, куди вона евакуювалася з небезпечного регіону. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури їй повідомили про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі жінка перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.