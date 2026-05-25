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Ольга Романова
редактор
23:04, 25 травня
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Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: щонайменше 12 поранених, серед них дитина, - ФОТО

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Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: щонайменше 12 поранених, серед них дитина, - ФОТО

Увечері російські війська завдали нового авіаудару по Краматорську. За попередніми даними, щонайменше 12 цивільних дістали поранення, серед них — 8-річний хлопчик.

Окупанти скинули на центральну частину міста дві авіабомби. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та автомобілі, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: щонайменше 12 поранених, серед них дитина, - ФОТО, фото-1

Пораненим надають необхідну медичну допомогу. На місці удару працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші профільні служби.

Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: щонайменше 12 поранених, серед них дитина, - ФОТО, фото-2

«Пошуково-рятувальна операція триває», — йдеться у повідомленні.

Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: щонайменше 12 поранених, серед них дитина, - ФОТО, фото-3

Інформація щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих уточнюється.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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