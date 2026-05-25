23:04, 25 травня
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Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: щонайменше 12 поранених, серед них дитина, - ФОТО
Увечері російські війська завдали нового авіаудару по Краматорську. За попередніми даними, щонайменше 12 цивільних дістали поранення, серед них — 8-річний хлопчик.
Окупанти скинули на центральну частину міста дві авіабомби. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та автомобілі, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Пораненим надають необхідну медичну допомогу. На місці удару працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші профільні служби.
«Пошуково-рятувальна операція триває», — йдеться у повідомленні.
Інформація щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих уточнюється.
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