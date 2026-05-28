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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
15:03, 28 травня
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Швеція передасть Україні 16 літаків Gripen протягом 10 місяців

Швеція передасть Україні 16 літаків Gripen протягом 10 місяців

Україна закупить у Швеції 22 літаки Gripen JAS 39, поставити які зможуть до 2030 року. Ще 16 літаків модифікації C і D шведи передадуть з власних запасів протягом десяти місяців. 

Про угоду прем'єр-міністр Ульф Крістерссон повідомив на пресконференції з українським президентом. Крістерссон зазначив, що Україна захищає не лише себе, а й їх, повідомляє Lb.ua

Він підкреслив, що українська ППО потребує посилення. Країна передає Gripen саме для довготривалого захисту України.

“І також Україна закупить 22 нових модель Gripen серії Е”, – сказав він.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це історичний день. Швеція надає пакет підтримки для захисту міст на $2,7 млрд. З них 2 млрд доларів підуть на літаки, майже 400 млн – на виробництво безпілотників. 

"Ми розраховуємо за наступні десять місяців отримати перші можливості, перші Gipen, і будемо робити все можливе", – сказав він.

Зеленський очікує, що перші борти з навченими українськими пілотами можуть з'явитися вже в грудні. Крістерссон казав, що, імовірно, це відбудеться на початку наступного року. 

Швеція передасть літаки з відповідним комплектом озброєнь, ракетами, які можуть допомогти захищатися від КАБів. Йдеться про ескадрилью літаків Gripen.

2,5 млрд з 90 млрд євро кредитної допомоги від ЄС Україна спрямує на закупівлю шведських Gripen. Президент повідомив, що направив американському колезі лист із проханням допомогти з ППО. Він очікує на відповідь. 

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#Зеленський #Gripen #Швеція #Крістерссон
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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