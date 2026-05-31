Ахметов: Я був за п'ять секунд від смерті

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов згадав, як став власником донецького клубу в 1996 році.

Це сталося після смерті колишнього президента «гірників» Ахатя Брагіна, який загинув у результаті теракту на стадіоні «Шахтар», розповідає The Guardian.

«Це була трагедія, він був близьким другом. Ми їхали на гру, і через п'ятихвилинне запізнення він вискочив з машини і побіг. Я пішов за ним і опинився за п'ять секунд від вибуху, за п'ять секунд від смерті. Якби він був живий, він би зробив для «Шахтаря» багато хорошого.

Після його смерті «Шахтар» був занедбаний. У команди не було ні стадіону, ні тренувальної бази, ні навіть автобуса для поїздок. Гравці заробляли копійки, 200 або 300 доларів на місяць; клуб постійно зазнавав збитків. Багато представників влади, і навіть вдова пана Брагіна, просили мене взяти клуб під своє управління. Мені було 30, я не був упевнений, що мої амбіції в бізнесі увінчаються успіхом, і не знав, чи зможу я досягти успіху з «Шахтарем».

Я став президентом у жовтні 1996 року і заявив, що наша мета — виграти чемпіонат. Усі називали мене божевільним. «Динамо» з Шевченком і Ребровим було на вершині, і конкурувати було важко. Люди насміхалися з мене, але тепер їм не до жартів», — резюмує Ахметов.