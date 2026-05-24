Усик нокаутував Верховена в 11-му раунді та захистив чемпіонські титули

Український боксер Олександр Усик здобув дострокову перемогу над нідерландцем Ріко Верховен та успішно захистив чемпіонські пояси у надважкій вазі. Поєдинок завершився технічним нокаутом в 11-му раунді.

На старті бою активніше діяв Верховен, тоді як Усик працював другим номером та тримав суперника на дистанції. Уже в третьому раунді між боксерами відбувся гострий обмін ударами, де небезпечний випад пройшов у нідерландця.

Починаючи з четвертого раунду, українець перехопив ініціативу. Усик активно пресингував суперника, влучав аперкотами та проводив серії ударів. Водночас Верховен продовжував нав’язувати боротьбу й небезпечно атакував у другій половині поєдинку.

Напруженим став дев’ятий раунд, коли Усик опинився притиснутим до канатів. Наприкінці десятого раунду боксери знову обмінялися потужними ударами, однак вирішальною стала одинадцята трихвилинка.

У 11-му раунді Усик відправив суперника у нокдаун прямим ударом, а згодом серією атак змусив рефері достроково зупинити бій.

На кону поєдинку стояли чемпіонські пояси WBC та The Ring, які українець успішно захистив. Також Усик зберіг титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF.

Для українця ця перемога стала 25-ю у професійній кар’єрі. Наразі Усик залишається непереможеним на профі-рингу — 25 перемог, з яких 15 нокаутом.