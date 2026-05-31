Російський дрон атакував АЗС у Слов’янську: спалахнула пожежа

У Слов’янську російський безпілотник атакував автозаправну станцію. Внаслідок удару виникли пожежі в адміністративній та складській будівлях.

Через атаку загорілося облицювання адміністративної будівлі, а також складська споруда на території об’єкта, повідомляє ДСНС Донеччини.

«Рятувальники оперативно ліквідували осередки займання», — зазначили у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Обставини та масштаби завданих руйнувань уточнюються.