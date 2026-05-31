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За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1560 російських солдатів. Також окупанти втратили два танки та 14 бойових броньованих машин, ідеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 364 060 (+1 560) осіб

танків – 11 962 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 657 (+14) од.

артилерійських систем – 42 987 (+57) од.

РСЗВ – 1 819 (+6) од.

засоби ППО – 1 399 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 519 (+19) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894) од.

крилаті ракети – 4 693 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 101 237 (+524) од.

спеціальна техніка – 4 234 (+3) од.

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Ольга Романова редактор