Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще чотири поранено
Ольга Романова
редактор
10:28, 31 травня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще чотири поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще чотири поранено

За 30 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Лозовому і Мировому. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 359 людей, у тому числі 30 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мировому Білозерської громади поранено людину.

Краматорський район. У Лозовому Лиманської громади 1 людина загинула і 2 поранені. У Святогірській громаді зруйновано автомобіль. У Миколаївці пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку та адмінбудівлю, у Райгородку — приватний будинок. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, торгові павільйони, пошта, будівля АЗС, газогін і автомобіль.

Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту