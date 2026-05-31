На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще чотири поранено

За 30 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Лозовому і Мировому. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 359 людей, у тому числі 30 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мировому Білозерської громади поранено людину.



Краматорський район. У Лозовому Лиманської громади 1 людина загинула і 2 поранені. У Святогірській громаді зруйновано автомобіль. У Миколаївці пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку та адмінбудівлю, у Райгородку — приватний будинок. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, торгові павільйони, пошта, будівля АЗС, газогін і автомобіль.



Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.







