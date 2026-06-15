На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 11 поранено

За 14 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новодонецькому та Білозерському. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 463 людини, у тому числі 79 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровський район. У Білозерському загинула людина.



Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 8 приватних будинків. У Майдані Черкаської громади пошкоджено вантажівку. У Шавровому Олександрівської громади поранено 2 людини, пошкоджено авто. У Новодонецькому 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено триповерховівку, гуртожиток і амбулаторію; у Самійлівці пошкоджено будинок. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 13 приватних будинків і багатоповерхівку.







