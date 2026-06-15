«Пресвятая Богодице, зупини ірода!»: росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі, палає Успенський собор, - ФОТО, ВІДЕО

У ніч проти 15 червня під час масованої російської атаки на Київ сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври.

Палає Успенський собор, повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній, його заяву оприлюднено в Х, разом із фото пожежі в Успенському соборі її також оприлюднив Євстратій Зоря.