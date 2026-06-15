«Пресвятая Богодице, зупини ірода!»: росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі, палає Успенський собор, - ФОТО, ВІДЕО
У ніч проти 15 червня під час масованої російської атаки на Київ сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври.
Палає Успенський собор, повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній, його заяву оприлюднено в Х, разом із фото пожежі в Успенському соборі її також оприлюднив Євстратій Зоря.
«Внаслідок російського обстрілу, який відбувається зараз, вночі 15 червня, горить дах одного з найбільш святих місць християнського світу — Успенського собору Печерської лаври у Києві.
Просимо про молитву за врятування святині від знищення. Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства.
Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився? Пресвятая Богодице, зупини ірода!», - написав митрополит Єпіфаній.
У Києво-Печерській лаврі організували термінову евакуацію святинь і богослужбових предметів, - написав у Facebook єпископ Авраамій.
Він уточнив, що мова йде про стародавні ікони, антимінсіви та інші цінності.
"Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині", - йдеться у повідомленні.