На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще девʼятеро поранено

За 13 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 587 людей, у тому числі 59 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Краматорський район. У Краматорську пошкоджено 2 автівки. У Слов'янську 3 людини загинули і 9 поранені, пошкоджено 24 багатоповерхівки, адмінбудівлю, гуртожиток і 3 автівки. У Новодонецькому пошкоджено двоповерхівку, в Іверському і Самійлівці — по приватному будинку, в Новоіверському — лінію електропередач, в Курициному — промзону. У Дружківці поранено людину, зруйновано 2 приватні будинки.