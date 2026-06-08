Росіяни скинули на Слов’янськ три авіабомби: поранені дев’ятеро цивільних, серед них 17-річна дівчина

У Слов’янську на Донеччині внаслідок російського авіаудару поранення отримали дев’ятеро мирних жителів, серед яких 17-річна дівчина. За фактом атаки правоохоронці розпочали розслідування воєнного злочину.

8 червня російські війська атакували місто трьома авіабомбами «ФАБ-250» з універсальними модулями планування і корекції. Під ударом опинилася житлова забудова, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Серед постраждалих – шестеро жінок віком від 48 до 75 років, двоє чоловіків 59 та 68 років, а також неповнолітня дівчина. У потерпілих діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, перелом, множинні рвані й різані рани та контузії. Усім надано необхідну медичну допомогу.

«Під ворожим вогнем опинилась житлова забудова, де зазнали поранень шестеро жінок віком від 48 до 75 років, 59 та 68-річні чоловіки, а також 17-річна дівчина», – повідомили у прокуратурі.

Внаслідок вибухів зруйновано один приватний будинок. Крім того, пошкоджено ще 14 приватних і багатоквартирних будинків, а також автомобілі місцевих жителів.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Слідчі документують наслідки чергової атаки російських військ на цивільну інфраструктуру міста.