Росіяни атакували Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку: горіли будинки, гаражі та автомобілі

Протягом минулої доби російські війська завдали 30 ударів по населених пунктах Донеччини.

У Слов’янську ворожий безпілотник атакував вантажний автомобіль. Унаслідок удару поранення отримав водій, а кабіна транспортного засобу загорілася, повідомляє ДСНС Донеччини.

У Білозерському після російського обстрілу виникли пожежі в приватному житловому будинку та гаражах. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували займання.

У Дружківці надзвичайники гасили пожежі у приватному будинку та дев’ятиповерховому житловому будинку, які спалахнули після ворожих ударів.

У Краматорську внаслідок атак безпілотників загорілися два легкові автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежі та не допустили поширення вогню на інші об’єкти.

Попри небезпеку нових атак, рятувальники продовжували працювати на місцях влучань і ліквідували всі осередки займання. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.





