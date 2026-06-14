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Ольга Романова
редактор
19:34, 14 червня
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Росіяни атакували Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку: горіли будинки, гаражі та автомобілі

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Росіяни атакували Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку: горіли будинки, гаражі та автомобілі

Протягом минулої доби російські війська завдали 30 ударів по населених пунктах Донеччини.

У Слов’янську ворожий безпілотник атакував вантажний автомобіль. Унаслідок удару поранення отримав водій, а кабіна транспортного засобу загорілася, повідомляє ДСНС Донеччини.

Росіяни атакували Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку: горіли будинки, гаражі та автомобілі, фото-1

У Білозерському після російського обстрілу виникли пожежі в приватному житловому будинку та гаражах. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували займання.

Росіяни атакували Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку: горіли будинки, гаражі та автомобілі, фото-2

У Дружківці надзвичайники гасили пожежі у приватному будинку та дев’ятиповерховому житловому будинку, які спалахнули після ворожих ударів.

Росіяни атакували Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку: горіли будинки, гаражі та автомобілі, фото-3

У Краматорську внаслідок атак безпілотників загорілися два легкові автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежі та не допустили поширення вогню на інші об’єкти.

Росіяни атакували Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку: горіли будинки, гаражі та автомобілі, фото-4

Попри небезпеку нових атак, рятувальники продовжували працювати на місцях влучань і ліквідували всі осередки займання. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Росіяни атакували Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку: горіли будинки, гаражі та автомобілі, фото-5



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Дружківка #Словʼянск #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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