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За добу захисники України знищили 1330 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1330 солдатів. Знищено 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 2 системи ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.2026 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 374 950 (+1330) осіб

танків – 11 997 (+8) од.

бойових броньованих машин – 24 705 (+5) од.

артилерійських систем – 43 564 (+85) од.

РСЗВ – 1 847 (+3) од.

засоби ППО – 1 409 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363) од.

спеціальна техніка – 4 259 (+2) од. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор