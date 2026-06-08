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На Донеччині за добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще чотири поранено

За 7 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Ясногірці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення. Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 546 людей, у тому числі 70 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Покровський район. У Надії Криворізької громади зруйновано приватний будинок.



Краматорський район. У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено 6 приватних будинків,ще 1 — у Райгородку. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено 3 приватні будинки та вантажівку. У Краматорську пошкоджено авто; у Ясногірці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. В Олександрівці пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено крамницю, кав'ярню та інфраструктуру. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку; в Олексієво-Дружківці поранено 3 людини; у Торецькому поранено людину.



Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.







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Ольга Романова редактор