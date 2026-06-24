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За добу захисники України знищили 1260 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 260 російських окупантів.
Загалом Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 395 790 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.06.26
- особового складу – близько 1 395 790 (+1 260) осіб
- танків – 12 056 (+6)
- бойових броньованих машин – 24 816 (+4)
- артилерійських систем – 44 664 (+60)
- РСЗВ – 1 889 (+2)
- засоби ППО – 1 440 (+3)
- літаків – 436 (+0)
- гелікоптерів – 353 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів – 1 726 (+7)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 369 888 (+1 873)
- крилаті ракети – 4 787 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 111 257 (+430)
- спеціальна техніка – 4 333 (+4).
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