09:01, 17 червня
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За добу захисники України знищили 1260 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1260 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 386 680 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 386 680 (+1 260) осіб
- танків – 12 033 (+7)
- бойових броньованих машин – 24 775 (+7)
- артилерійських систем – 44 169 (+51)
- РСЗВ – 1 874 (+2)
- засоби ППО – 1 427 (+0)
- літаків – 436 (+0)
- гелікоптерів – 353 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 355 593 (+2 052)
- крилаті ракети – 4 783 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни / submarines – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 107 994 (+486)
- спеціальна техніка – 4 303 (+3) од.
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