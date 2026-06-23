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Ольга Романова
редактор
11:27, Сьогодні
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Пропагував окупацію Донеччини та дискредитував ЗСУ: російському воєнкору повідомили про підозру

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Пропагував окупацію Донеччини та дискредитував ЗСУ: російському воєнкору повідомили про підозру

Мешканцю Донецька, який працює воєнним кореспондентом російського інформаційного агентства «ANNA News», повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

За даними слідства, чоловік поширював матеріали на підтримку окупаційного режиму та дискредитував Збройні сили України. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, у 2014 році підозрюваний вступив до лав незаконного збройного формування «днр» на окупованій території Донеччини. Згодом він змінив діяльність та почав працювати військовим кореспондентом російського пропагандистського медіа.

За версією слідства, чоловік створював і редагував фото-, відео- та текстові матеріали, які публікувалися на сайті інформагентства та у його Telegram-каналі.

«Він поширює пости на підтримку окупаційного режиму, виправдовує та популяризує збройну агресію РФ й формує у аудиторії хибне уявлення про законність захоплення українських територій», — повідомили у прокуратурі.

Також, за даними правоохоронців, підозрюваний брав участь в інформаційних кампаніях російських медіа, де поширював неправдиві повідомлення про Сили оборони України та звинувачував українських військових у нібито злочинах проти цивільного населення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. У разі доведення вини чоловіку загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років із можливою конфіскацією майна.

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#Донеччина #прокуратура #підозра #колаборант
Ольга Романова
редактор
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