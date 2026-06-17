На Донеччині за добу окупанти 44 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 17 поранено

За 16 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Слов'янську і 1 у Дружківці. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 475 людей, у тому числі 31 дитину, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Краматорський район. У Миколаївці поранено 5 людей, пошкоджено 6 приватних будинків. У Слов'янську 3 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено 61 приватний будинок; ще 1 будинок пошкоджено у Билбасівці. У Краматорську поранено 4 людини, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 3 автівки. У Новодонецькому пошкоджено автобус. У Новобахметьєвому Олександрівської громади поранено людину; у Мар'ївці пошкоджено приватний будинок. У Дружківці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.







