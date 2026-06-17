Росіяни двічі вдарили по Слов’янську: троє загиблих та п’ятеро поранених, - ФОТО

У Слов’янську на Донеччині внаслідок двох російських ударів 16 червня загинули троє цивільних людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Пошкоджено щонайменше 117 приватних будинків. За даними Слов’янської окружної прокуратури, перший обстріл стався о 16:15. Російські війська завдали удару по приватному сектору міста авіабомбою ФАБ-250 з модулем УМПК.

«Внаслідок обстрілу у власній оселі загинула 81-річна пенсіонерка. Її чоловік дістав контузію», — повідомили у прокуратурі.

Вже за майже дві години, о 18:00, окупанти повторно атакували населений пункт. Внаслідок другого удару смертельні поранення отримали двоє чоловіків віком 36 та 37 років.

Крім того, ще четверо мирних мешканців дістали травми різного ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці встановлюють остаточні наслідки влучань. За попередніми даними, у місті пошкоджено щонайменше 117 приватних житлових будинків.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.





