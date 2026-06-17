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Ольга Романова
редактор
10:56, 17 червня
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Росіяни двічі вдарили по Слов’янську: троє загиблих та п’ятеро поранених, - ФОТО

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Росіяни двічі вдарили по Слов’янську: троє загиблих та п’ятеро поранених, - ФОТО

У Слов’янську на Донеччині внаслідок двох російських ударів 16 червня загинули троє цивільних людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Пошкоджено щонайменше 117 приватних будинків. За даними Слов’янської окружної прокуратури, перший обстріл стався о 16:15. Російські війська завдали удару по приватному сектору міста авіабомбою ФАБ-250 з модулем УМПК.

Росіяни двічі вдарили по Слов’янську: троє загиблих та п’ятеро поранених, - ФОТО, фото-1

«Внаслідок обстрілу у власній оселі загинула 81-річна пенсіонерка. Її чоловік дістав контузію», — повідомили у прокуратурі.

Росіяни двічі вдарили по Слов’янську: троє загиблих та п’ятеро поранених, - ФОТО, фото-2

Вже за майже дві години, о 18:00, окупанти повторно атакували населений пункт. Внаслідок другого удару смертельні поранення отримали двоє чоловіків віком 36 та 37 років.

Росіяни двічі вдарили по Слов’янську: троє загиблих та п’ятеро поранених, - ФОТО, фото-3

Крім того, ще четверо мирних мешканців дістали травми різного ступеня тяжкості.

Росіяни двічі вдарили по Слов’янську: троє загиблих та п’ятеро поранених, - ФОТО, фото-4

Наразі правоохоронці встановлюють остаточні наслідки влучань. За попередніми даними, у місті пошкоджено щонайменше 117 приватних житлових будинків.

Росіяни двічі вдарили по Слов’янську: троє загиблих та п’ятеро поранених, - ФОТО, фото-5

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ #загиблі
Ольга Романова
редактор
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