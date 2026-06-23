РФ намагається посіяти розкол у ЄС: Україна та Євросоюз представили звіт про дезінформацію Кремля

Центр протидії дезінформації спільно з Європейською службою зовнішніх дій (EEAS) презентував спільний аналітичний звіт щодо російських інформаційних загроз, спрямованих проти європейського майбутнього України.

Публікацію дослідження приурочили до річниці отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. У документі представлено аналіз російських пропагандистських кампаній, маніпуляцій та інструментів впливу, які Кремль використовує проти України та європейських партнерів.

Як зазначають автори звіту, спільна позиція України та ЄС полягає в тому, що російські інформаційні операції та іноземне маніпулювання інформацією (FIMI) не здатні змінити стратегічний вибір українського народу.

«Російські інформаційні загрози та спроби іноземного маніпулювання інформацією не здатні змінити вибір українського народу», — йдеться у документі.

Аналітичний звіт розпочинається з передмов керівника Офісу Президента України Кирила Буданова та Високої представниці ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентки Європейської комісії Каї Каллас. У дослідженні детально розглянули структуру кремлівського пропагандистського апарату, його інфраструктуру та ключові наративи, які Росія поширює як серед української, так і європейської аудиторії. Зокрема, аналітики описали тактики РФ, спрямовані на підрив довіри до реформ в Україні, створення розколів усередині Європейського Союзу та послаблення міжнародної підтримки Києва.

«У звіті проаналізовано, які саме антиукраїнські меседжі просуває ворог, які маніпулятивні технології та ШІ-інструменти використовуються для масштабування дезінформації», — зазначили у Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД наголосили, що європейська інтеграція України є не лише політичним процесом, а й частиною ширшої боротьби за демократію та безпеку всього європейського простору.





