На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще одну поранено

За 22 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Дружківці та 1 у Слов'янську. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 471 людину, у тому числі 41 дитину, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади знищено автівку. У Слов'янську загинула людина, пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку та адмінбудівлю; у Біленькому поранено людину, пошкоджено приватний будинок; у Малотаранівці пошкоджено приватний будинок. У Самійлівці та Курициному Новодонецької громади пошкоджено по автомобілю. У Дружківці загинули 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки та адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.







