Після удару російського дрона в Слов’янську загорівся житловий будинок, - ФОТО

У Слов’янську внаслідок удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок. Пожежа охопила значну площу та потребувала тривалої роботи рятувальників.

Ударний БпЛА поцілив у житловий сектор міста Слов’янськ, після чого виникло займання у приватному будинку, повідомляє ДСНС Донеччини.

Вогонь швидко поширився, через що на місці працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники понад дві години ліквідовували пожежу. Загоряння вдалося повністю загасити на площі 170 кв. м.