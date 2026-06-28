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Після удару російського дрона в Слов’янську загорівся житловий будинок, - ФОТО
У Слов’янську внаслідок удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок. Пожежа охопила значну площу та потребувала тривалої роботи рятувальників.
Ударний БпЛА поцілив у житловий сектор міста Слов’янськ, після чого виникло займання у приватному будинку, повідомляє ДСНС Донеччини.
Вогонь швидко поширився, через що на місці працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники понад дві години ліквідовували пожежу. Загоряння вдалося повністю загасити на площі 170 кв. м.
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