Мешканця Лиману підозрюють у наведенні ударів РФ по позиціях ЗСУ біля фронту

У Лимані на Донеччині правоохоронці викрили 34-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, співпрацював із представником армії РФ та допомагав окупантам завдавати ударів по позиціях українських військових.

Чоловік підтримував зв’язок із російським військовослужбовцем через месенджер Telegram. За версією слідства, окупант завербував його ще у 2022 році під час захоплення Лиману, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

У квітні 2026 року підозрюваний нібито відновив спілкування з представником ворожої армії та отримував від нього завдання щодо уточнення місць розташування підрозділів Збройних сил України.

Йдеться про передачу інформації щодо позицій українських захисників у населеному пункті, який розташований поблизу лінії фронту. Також чоловік повідомляв росіянам про результати ударів ворожих безпілотників по зазначених ним цілях.

«Підозрюваний у месенджері отримував завдання щодо уточнення місць розташування особового складу ЗСУ та повідомляв про результати ураження ворожими БпЛА», — зазначили у прокуратурі.

Його протиправну діяльність припинили у червні 2026 року за сприяння 3-го армійського корпусу Збройних сил України. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.