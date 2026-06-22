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За добу захисники України знищили 1190 російських окупантів

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1 190 солдатів. Знищено один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, РСЗВ і 2 системи ППО. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 393 140 (+1 190) осіб

танків – 12 050 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 805 (+8) од.

артилерійських систем – 44 530 (+51) од.

РСЗВ – 1 886 (+1) од.

засоби ППО – 1 437 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 712 (+9) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015) од.

крилаті ракети – 4 787 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 110 201 (+384) од. спеціальна техніка – 4 321 (+5) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор