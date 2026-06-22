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За добу захисники України знищили 1190 російських окупантів
Упродовж минулої доби російські війська втратили 1 190 солдатів.
Знищено один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, РСЗВ і 2 системи ППО. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 393 140 (+1 190) осіб
- танків – 12 050 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 805 (+8) од.
- артилерійських систем – 44 530 (+51) од.
- РСЗВ – 1 886 (+1) од.
- засоби ППО – 1 437 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 712 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015) од.
- крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 110 201 (+384) од.
- спеціальна техніка – 4 321 (+5) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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