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За добу захисники України знищили 1290 російських окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1290 російських окупантів. Та знищили десятки ворожої техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.26 орієнтовно склали особового склад – близько 1 391 1950 (+1 290) осіб

танків – 12 049 (+8) од.

бойових броньованих машин – 24 797 (+10) од.

артилерійських систем – 44 479 (+93) од.

РСЗВ – 1 885 (+2) од.

засоби ППО – 1 435 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 703 (+8) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 364 149 (+2 346) од.

крилаті ракети – 4 787 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 109 817 (+475) од.

спеціальна техніка – 4 316 (+2) од.

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Ольга Романова редактор